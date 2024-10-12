Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА раскрыл прозвище Леброна Джеймса, которое дал ему в «Кливленде»

Бывший игрок НБА раскрыл прозвище Леброна Джеймса, которое дал ему в «Кливленде»
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Мэйтин Кливз, выступавший за «Кливленд Кавальерс» в 2004 году, раскрыл прозвище форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я дал ему прозвище «Посланный с неба». Бог послал тебя. Ты не становишься хорошим игроком рано, прямо за воротами, в 18 лет, после окончания школы. Я подумал: «Нет, он не может быть так хорош». Но он был уже хорош, когда попал в лигу.

Я тренировался с ним и подумал: «Ура!» Он был парнем что надо ещё в детстве. Он знал это, у него было отличное чутьё. Он атлетичный настолько, что может достичь того, чего хочет. Он был другим. Я называл его «Посланный с неба», — сказал Кливз в подкасте All the Smoke.

Сейчас читают:
«Бронни — это полная катастрофа». Что эксперты говорят об игре сына Леброна?
«Бронни — это полная катастрофа». Что эксперты говорят об игре сына Леброна?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android