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Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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«Мы ещё на этапе становления». Ведищев — о матче с «Самарой»

«Мы ещё на этапе становления». Ведищев — о матче с «Самарой»
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Главный тренер и президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 12 октября, начало в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, что мы идём без поражений, — это, конечно, хорошо. Но надо понимать, что мы ещё находимся на этапе становления, только набираем ход. К каждому следующему матчу готовимся как к самому важному. Думаю, игра против «Самары» будет непростой.

Мы только что приехали с длительного выезда, а соперник последние матчи проводит очень уверенно. У них сильный тренер, команда играет организованно, хорошо двигает мяч. Сразу шесть человек в составе соперника набирают в среднем больше 10 очков за матч. Это говорит о том, что игра будет непростая, и нам надо оставаться сконцентрированными с первой минуты и до последней», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.

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