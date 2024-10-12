«Мы ещё на этапе становления». Ведищев — о матче с «Самарой»

Главный тренер и президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 12 октября, начало в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«То, что мы идём без поражений, — это, конечно, хорошо. Но надо понимать, что мы ещё находимся на этапе становления, только набираем ход. К каждому следующему матчу готовимся как к самому важному. Думаю, игра против «Самары» будет непростой.

Мы только что приехали с длительного выезда, а соперник последние матчи проводит очень уверенно. У них сильный тренер, команда играет организованно, хорошо двигает мяч. Сразу шесть человек в составе соперника набирают в среднем больше 10 очков за матч. Это говорит о том, что игра будет непростая, и нам надо оставаться сконцентрированными с первой минуты и до последней», — приводит слова Ведищева пресс-служба клуба.