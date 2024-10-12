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Экс-игрок НБА в прямом эфире шоу раскрыл адрес дома ведущего из-за его шутки над ним

Экс-игрок НБА в прямом эфире шоу раскрыл адрес дома ведущего из-за его шутки над ним
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Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Митчелл в прямом эфире на телеканале NBA TV раскрыл адрес дома ведущего шоу Криса Майлза из-за того, что тот подшутил над ним.

Майлз. Удивительно, что тренеры [команд НБА] получают деньги за это шоу (Крис имел в виду Митчелла. — Прим. «Чемпионата»)! Может быть, тебе [Сэм] стоит выполнять эту работу бесплатно, мой друг?

Митчелл. В последний раз, когда я проверял свой банковский счёт, сумма была близка к нулю! Итак, я принимаю пожертвования. Почему бы тебе не поделиться частью зарплаты [со мной]? Ты ведь сдавал свой пляжный домик во Флориде во время урагана? Или свой таунхаус? Ты хочешь пригласить меня на бой, молодой человек? Я точно знаю, что у тебя есть и где ты живёшь! Может ты перестанешь приставать ко мне в эфире на национальном телевидении?! Тебе лучше перестать морочить мне голову на национальном телевидении! Мне нужно рассказать о твоём адресе?

Спустя полторы минуты после последней реплики Митчелл действительно раскрыл адрес Майлза, указав, что его дом находится в штате Флорида.

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