Актёр Джек Николсон и режиссёр Спайк Ли войдут в Зал славы баскетбола в качестве фанатов

Трёхкратный обладатель премии американской киноакадемии «Оскар» Джек Николсон, голливудский кинорежиссёр Спайк Ли, артист Билли Кристал и миллиардер Алан Хорвиц будут внесены в Зал славы баскетбола. Они станут почётными членами галереи суперфанатов имени Джимми Гольдштейна. Об этом сообщает издание Deadline.

Церемония внесения их в Зал славы состоится завтра, 13 октября, в городе Спрингфилд (штат Массачусетс, США).

Галерея суперфанатов имени Джимми Гольдштейна была открыта в 2018 году. Тогда в неё вошли фанатка «Лос-Анджелес Лейкерс» Пенни Маршалл и фанат «Торонто Рэпторс» Нава Бхатиа.

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