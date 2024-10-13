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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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ЦСКА — Зенит: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 13 октября

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Москве между собой сыграют ЦСКА и «Зенит». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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