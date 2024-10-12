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МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне, обыграв «Астану» в матче Единой лиги

МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне, обыграв «Астану» в матче Единой лиги
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Сегодня, 12 октября, на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Казахстане состоялась очередная игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой встречались два аутсайдера сезона-2024/2025, единственные, не имевшие после пяти матчей ни одной победы. Первую победу в сезоне на свой счет записали представители МБА-МАИ, выигравшие со счётом 76:63 (20:18; 15:15; 20:21; 21:9).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
63 : 76
МБА-МАИ
Москва
Астана: Джонсон - 18, Утоми - 16, Мурзагалиев - 14, Походяев - 5, Смит - 4, Мотовилов - 2, Десятников - 2, Мюррэй Бойлс - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Майдекин
МБА-МАИ: Зубков - 26, Исмаилов - 11, Трушкин - 10, Воронов - 10, Касаткин - 9, Певнев - 4, Коновалов - 3, Белоусов - 2, Минченко - 1, Шейко, Сорокин, Савченко

Лучшим игроком в составе победителей стал Андрей Зубков, оформивший в матче дабл-дабл. На счету Зубкова 26 очков и 13 подборов, а также две передачи. Помимо Зубкова, в составе МБА-МАИ 10 и более очков набрали ещё три игрока — Паша Исмаилов (11), Владислав Трушкин (10) и Евгений Воронов (10).

В составе «Астаны» отличился Маркелл Джонсон, набравший в матче 18 очков, сделавший один подбор, семь передач и один перехват.

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