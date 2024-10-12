«Он был как ребёнок на Рождество». Тренер Стефена Карри — о золотой медали США на ОИ

Тренер Брэндон Пэйн, который персонально занимается с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри, рассказал, как баскетболист был рад, когда завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

«Вот что я вам расскажу. Никогда не видел его таким взволнованным, как на нашей первой тренировке, когда он вернулся с Олимпиады. Он пришёл на занятие, а золотую медаль оставил дома. Тогда он отправил к себе домой нашего тренера по силовой подготовке Карла Бергстрома, чтобы он принёс золотую медаль и показал её всем нам. Он хотел, чтобы мы смогли сфотографироваться с ней. Как же было здорово видеть его таким взволнованным! Он был как ребёнок на Рождество, который хочет вам что-то показать. Было действительно здорово видеть, насколько он был счастлив и взволнован», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.