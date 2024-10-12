Персональный тренер Карри рассказал, как Стефен пытался сделать игру США на ОИ лучше

Персональный тренер Стефена Карри Брэндон Пэйн поделился мнением о том, как разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу пытался вовлечь в игру всех своих партнёров на Олимпийских играх в Париже.

«Это оксюморон. Но я всегда использовал этот термин – терпеливо-агрессивный. Он проявляет огромное терпение. Он настойчиво пытается вовлечь в игру своих товарищей по команде, настойчиво пытается вести правильную игру. На протяжении всей Олимпиады было много игр, в которых он мог сделать бросок, и, вероятно, у него бы это получилось. Но он старался вовлекать в игру других. Он старался сделать так, чтобы все чувствовали себя причастными к процессу», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.