Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Персональный тренер Карри рассказал, как Стефен пытался сделать игру США на ОИ лучше

Персональный тренер Карри рассказал, как Стефен пытался сделать игру США на ОИ лучше
Комментарии

Персональный тренер Стефена Карри Брэндон Пэйн поделился мнением о том, как разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу пытался вовлечь в игру всех своих партнёров на Олимпийских играх в Париже.

«Это оксюморон. Но я всегда использовал этот термин – терпеливо-агрессивный. Он проявляет огромное терпение. Он настойчиво пытается вовлечь в игру своих товарищей по команде, настойчиво пытается вести правильную игру. На протяжении всей Олимпиады было много игр, в которых он мог сделать бросок, и, вероятно, у него бы это получилось. Но он старался вовлекать в игру других. Он старался сделать так, чтобы все чувствовали себя причастными к процессу», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.

Сейчас читают:
Он успевал везде! Как Кириленко победил «We Believe Уорриорз» и вывел «Юту» в финал Запада
Он успевал везде! Как Кириленко победил «We Believe Уорриорз» и вывел «Юту» в финал Запада
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android