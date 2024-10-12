Гилберт Аренас рассказал, как Майкл Джордан издевался над Кваме Брауном в «Уизардс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, как легендарный игрок НБА Майкл Джордан издевался над Кваме Брауном в «Вашингтон Уизардс».

«Враг Кваме — Джордан, но настоящим врагом был Чарльз Окли, поскольку тот напугал его до чёртиков. Мы сидели в баре, и Кваме говорит: «Я ему [Чарльзу Окли] сейчас надеру задницу». Потом пришёл Джордан и сказал: «Эй, что вы тут делаете, чёрт возьми?» И в этот момент можно было видеть, как Кваме просто выпивает шоты один за одним. Майкл увидел это и сказал: «О, он пытается набраться храбрости, да? Окли внизу». Это был Майкл Джордан», — приводит слова Аренаса портал Sportskeeda.