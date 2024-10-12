Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер по физподготовке Карри объяснил, что отличает лидера «Голден Стэйт» от других

Тренер по физподготовке Карри объяснил, что отличает лидера «Голден Стэйт» от других
Комментарии

Тренер по физической подготовке Брэндон Пэйн, который также является персональным специалистом Стефена Карри, объяснил, почему разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» является выдающимся игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Моральная усталость и физическое переутомление – между ними не так уж много различий. И умение сохранять баланс в этом вопросе – ещё одна причина, по которой он такой выдающийся игрок. У него очень много различных обязательств. У него так много забот. И он всегда справляется с этим с улыбкой на лице и всегда делает это с большим вниманием к деталям. Я восхищаюсь тем, что он делает изо дня в день», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.

Сейчас читают:
Хотите почувствовать себя старым? 9 фактов о предстоящем сезоне НБА
Хотите почувствовать себя старым? 9 фактов о предстоящем сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android