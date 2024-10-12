Тренер по физподготовке Карри объяснил, что отличает лидера «Голден Стэйт» от других

Тренер по физической подготовке Брэндон Пэйн, который также является персональным специалистом Стефена Карри, объяснил, почему разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» является выдающимся игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Моральная усталость и физическое переутомление – между ними не так уж много различий. И умение сохранять баланс в этом вопросе – ещё одна причина, по которой он такой выдающийся игрок. У него очень много различных обязательств. У него так много забот. И он всегда справляется с этим с улыбкой на лице и всегда делает это с большим вниманием к деталям. Я восхищаюсь тем, что он делает изо дня в день», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.