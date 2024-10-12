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В «Уорриорз» устроили церемонию чествования Стефена Карри за его выступление на Олимпиаде

В «Уорриорз» устроили церемонию чествования Стефена Карри за его выступление на Олимпиаде
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36-летний звёздный американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри перед началом предсезонного матча с командой «Сакраменто Кингз» принял участие в специальной церемонии, организованной «Уорриорз», за победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже, в которой также принял участие партнёр Карри Дрэймонд Грин, вручивший повторно медаль Стефену.

США одержали победу на Олимпиаде в Париже, обыграв в финале хозяев Игр — сборную Франции. Карри стал героем в полуфинальном и финальном матчах, набрав суммарно 60 очков (из них 51 очко с линии трёхочкового броска) в этих противостояниях. Эта победа стала первой в карьере Стефена на Олимпиадах.

Предсезонный матч с «Сакраменто» «Уорриорз» выиграли со счётом 109:106, а Карри записал на свой счёт шесть очков.

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 23, Куминга - 19, Хилд - 10, Подзиемски - 9, Уотерс III - 9, Мелтон - 7, Грин - 7, Андерсон - 6, Карри - 6, Beekman - 4, Сантос - 3, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Post, Уиггинс, Hinson, Нокс, Rowe
Сакраменто Кингз: Фокс - 19, Мюррэй - 17, Дерозан - 16, Сабонис - 13, Эллис - 12, Ellis - 11, Crawford - 5, Джонс - 4, Jones - 4, Джонс - 3, Labissiere - 2, Монк, Маклафлин, Макдэниелс, Хаертер, Carter, Лень, Томас, Тэйлор, Лайлз, Робинсон
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