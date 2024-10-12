В «Уорриорз» устроили церемонию чествования Стефена Карри за его выступление на Олимпиаде

36-летний звёздный американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри перед началом предсезонного матча с командой «Сакраменто Кингз» принял участие в специальной церемонии, организованной «Уорриорз», за победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже, в которой также принял участие партнёр Карри Дрэймонд Грин, вручивший повторно медаль Стефену.

США одержали победу на Олимпиаде в Париже, обыграв в финале хозяев Игр — сборную Франции. Карри стал героем в полуфинальном и финальном матчах, набрав суммарно 60 очков (из них 51 очко с линии трёхочкового броска) в этих противостояниях. Эта победа стала первой в карьере Стефена на Олимпиадах.

Предсезонный матч с «Сакраменто» «Уорриорз» выиграли со счётом 109:106, а Карри записал на свой счёт шесть очков.