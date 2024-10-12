«Это хрупкий баланс». Тренер Карри — о жизни чемпиона НБА и ОИ

Персональный тренер Брэндон Пэйн, который работает со Стефеном Карри, рассказал, что поражается умениями баскетболиста совмещать множество аспектов в своей жизни.

«Очень редко случается день, когда мы заканчиваем тренировку и он просто идёт домой, садится на диван и смотрит телевизор. Я не думаю, что такие дни вообще существуют. Он всегда отправляется делать что-то. У него всегда какие-то обязанности. Это о чём-то говорит.

Я уже давно нахожусь рядом с ним и до сих пор не знаю, как он всё успевает. Невероятно видеть, как он совмещает обязанности семьянина, отца и профессиональные задачи. Это гораздо больше, чем думает большинство людей. Это хрупкий баланс, который есть во всех аспектах его жизни. Так что речь идёт не только о баскетболе. Речь и о других вещах», – приводит слова Пэйна Sportskeeda.