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«Уралмаш» победил «Енисей» с отрывом в 35 очков

«Уралмаш» победил «Енисей» с отрывом в 35 очков
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Сегодня, 12 октября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 101:66 (26:11, 29:24, 21:11, 25:20) в пользу клуба из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 101
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Герасимов - 15, Сандерс - 14, Ведищев - 8, Шлегель - 8, Долинин - 7, Балашов - 4, Перевалов - 3, Сонько - 3, Степанович - 2, Одиноков - 2, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 14, Мартин - 14, Нэльсон - 14, Даглас - 12, Зайцев - 11, Белянков - 11, Писклов - 6, О'Брайант - 6, Новиков - 5, Акрамов - 4, Михеев - 4, Балашов

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий защитник американец Джеремайя Мартин. В ходе игры Мартин набрал 14 очков, сделал четыре подбора, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком «Енисея» стал атакующий защитник Тимофей Герасимов. За время встречи Тимофей набрал 15 очков, сделал пять подборов, а также отдал пять передач.

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