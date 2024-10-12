«Уралмаш» победил «Енисей» с отрывом в 35 очков

Сегодня, 12 октября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 101:66 (26:11, 29:24, 21:11, 25:20) в пользу клуба из Екатеринбурга.

Наиболее результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий защитник американец Джеремайя Мартин. В ходе игры Мартин набрал 14 очков, сделал четыре подбора, отдал шесть передач, а также совершил два перехвата и один блок-шот.

Самым результативным игроком «Енисея» стал атакующий защитник Тимофей Герасимов. За время встречи Тимофей набрал 15 очков, сделал пять подборов, а также отдал пять передач.