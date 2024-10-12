«Меня называли сумасшедшим». Баркли — о рекламе Nike «Я не образец для подражания»

Легендарный игрок НБА, а ныне аналитик и телевизионный эксперт Чарльз Баркли вспомнил популярную рекламу из 90-х бренда Nike, в которой Чарльз произносит вирусный слоган «Я не образец для подражания».

«Я пришёл в офис и сказал, что у меня появилась идея, по которой я хочу снять рекламу. Они такие: «Ты, чёрт возьми, сумасшедший». И я сказал им: «Нет, нет, нет. Вы должны довериться мне в этом». Мы начали большую дискуссию. Я знал, что спортсмены являются примером для подражания, но я хотел начать разговор с другого, потому что не считал себя образцом. Они такие: «Это плохая идея». Я уговорил их потратить на меня время и довериться, чтобы вникнуть в моё предложение, и наконец мы сделали это, и это на какое-то время захватило страну.

Когда я хожу в школы для белых, то эти дети хотят стать врачами, юристами, инженерами, учителями, пожарными, полицейскими. Когда я ходил в эти школы для чернокожих, они говорили: «Я хочу играть в НФЛ (NFL), я хочу играть в НБА»… Нашим чернокожим детям промывают мозги, чтобы они думали, что станут спортсменами или артистами… Но у них больше шансов стать хорошим врачом, юристом и инженером, и это лучше, чем играть в НБА», — приводит слова Баркли издание The Sports Rush.