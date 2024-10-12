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Домантас Сабонис назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Домантас Сабонис назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис назвал состав лучшей стартовой пятёрки в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал в интервью изданию GQ Sports.

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА, по версии Домантаса Сабониса:

1. Джон Стоктон («Юта Джаз»);
2. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);
5. Арвидас Сабонис («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Напомним, в минувшем сезоне НБА Сабонис принял участие в 84 играх. В среднем за встречу литовский игрок набирал 19,4 очка, делал 13,6 подбора, отдавал 8,2 передачи, а также совершал 0,9 перехвата.

Ранее был назван уникальный показатель Домантаса Сабониса по итогу сезона-2023/2024 НБА.

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