Домантас Сабонис назвал лучшую стартовую пятёрку в истории НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис назвал состав лучшей стартовой пятёрки в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал в интервью изданию GQ Sports.

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА, по версии Домантаса Сабониса:

1. Джон Стоктон («Юта Джаз»);

2. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);

4. Кевин Дюрант («Финикс Санз»);

5. Арвидас Сабонис («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Напомним, в минувшем сезоне НБА Сабонис принял участие в 84 играх. В среднем за встречу литовский игрок набирал 19,4 очка, делал 13,6 подбора, отдавал 8,2 передачи, а также совершал 0,9 перехвата.

Ранее был назван уникальный показатель Домантаса Сабониса по итогу сезона-2023/2024 НБА.