«Локомотив-Кубань» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 76:64 (22:22, 14:18, 14:15, 26:9) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллер. На его счету 21 очко, а также два подбора и пять передач. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября примет дома «Уралмаш». «Самара» 15 октября примет дома «Пари Нижний Новгород».