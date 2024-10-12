Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Локомотив-Кубань – Самара, результат матча 12 октября 2024, счет 76:64, Единая лига

«Локомотив-Кубань» с разницей в 12 очков победил «Самару» в матче Единой лиги
Комментарии

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 76:64 (22:22, 14:18, 14:15, 26:9) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 64
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Патрик Миллер. На его счету 21 очко, а также два подбора и пять передач. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 16 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября примет дома «Уралмаш». «Самара» 15 октября примет дома «Пари Нижний Новгород».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
Материалы по теме
Единая лига: расписание матчей 12 октября
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android