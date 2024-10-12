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Игрок «Уралмаша» Зайцев пробил отметку в 2000 очков за карьеру в матче с «Енисеем»

Игрок «Уралмаша» Зайцев пробил отметку в 2000 очков за карьеру в матче с «Енисеем»
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35-летний звёздный российский профессиональный баскетболист, играющий за клуб «Уралмаш», Вячеслав Зайцев во время очередной встречи Единой лиги ВТБ с командой «Енисей» пробил отметку в 2000 очков за карьеру.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 101
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Герасимов - 15, Сандерс - 14, Ведищев - 8, Шлегель - 8, Долинин - 7, Балашов - 4, Перевалов - 3, Сонько - 3, Степанович - 2, Одиноков - 2, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 14, Мартин - 14, Нэльсон - 14, Даглас - 12, Зайцев - 11, Белянков - 11, Писклов - 6, О'Брайант - 6, Новиков - 5, Акрамов - 4, Михеев - 4, Балашов

Зайцев стал 11-м игроком в истории Единой лиги, которому покорилась отметка в 2000 очков.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видеоролик можно в телеграм-канале Единой лиги.

В прошедшей встрече с «Енисеем» на счету Вячеслава 11 очков, три подбора, четыре передачи и два перехвата.

Последние три сезона Зайцев провёл в казанском УНИКСе, став в их составе золотым призёром и вице-чемпионом Единой лиги. Дебютировал Вячеслав в подмосковных «Химках», а c 2009-го по 2011-й Зайцев дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также был членом чемпионского состава химчан в Единой лиге сезона-2010/2011.

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