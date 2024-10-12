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Игрок «Уралмаша» Зайцев пробил отметку в 2000 очков за карьеру в матче с «Енисеем»

35-летний звёздный российский профессиональный баскетболист, играющий за клуб «Уралмаш», Вячеслав Зайцев во время очередной встречи Единой лиги ВТБ с командой «Енисей» пробил отметку в 2000 очков за карьеру.

Зайцев стал 11-м игроком в истории Единой лиги, которому покорилась отметка в 2000 очков.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видеоролик можно в телеграм-канале Единой лиги.

В прошедшей встрече с «Енисеем» на счету Вячеслава 11 очков, три подбора, четыре передачи и два перехвата.

Последние три сезона Зайцев провёл в казанском УНИКСе, став в их составе золотым призёром и вице-чемпионом Единой лиги. Дебютировал Вячеслав в подмосковных «Химках», а c 2009-го по 2011-й Зайцев дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также был членом чемпионского состава химчан в Единой лиге сезона-2010/2011.