Бывший игрок НБА раскритиковал решение «Лейкерс» заменить Дарвина Хэма на Джей Джей Редика

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стив Фрэнсис раскритиковал решение «Лос-Анджелес Лейкерс» заменить бывшего главного тренера команды Дарвина Хэма на Джей Джей Редика.

«Невозможно только из-за того, что он учился в Дьюке, критиковал людей по телевизору, как будто он великий тренер, брать и ставить его во главу такой команды, как «Лейкерс».

У вас есть мой друг Дэвид Вантерпул здесь в Вашингтоне, у нас есть Сэм Касселл, у вас так много ребят, у которых есть чемпионский опыт. Все эти парни находятся без внимания из-за того, что они не в тренде у поколения, потому что они не делают просмотры на подкастах.

Вот увидите, что произойдёт в дальнейшем: будет картина, похожая на то, как если бы тренером был всё тот же Дарвин Хэм. Леброн не будет слушать ни единого слова, которое говорит Джей Джей, точно так же, как и не слушал Хэма», — приводит слова Фрэнсиса Sportskeeda.