Опубликован рейтинг лучших игроков перед стартом сезона НБА

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Издание Hoops Hype опубликовало рейтинг лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент. Он основан на показателях игроков в предсезонных матчах.

Лучшие игроки предсезонной подготовки (топ-10):

1. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») — в среднем 16,0 очка, 8,0 подбора, 3,0 передачи;

2. Джош Майнотт («Миннесота Тимбервулвз») — 17,0; 6,0; 2,0;

3. Демар Дерозан («Сакраменто Кингз») — 15,5; 1,5; 3,5;

4. Джордан Хоукинс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 18,0; 1,0; 2,0;

5. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») — 12,0; 10,5; 4,0;

6. Лука Гарза («Миннесота Тимбервулвз») — 17,0; 6,0; 1,0;

7. Джейден Айви («Детройт Пистонс») — 18,0; 3,7; 2,7;

8. Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс») — 17,5; 3,0; 5,5;

9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 17,5; 2,0; 3,0;

10. Коби Уайт («Чикаго Буллз») — 21,0; 3,0; 3,0.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет проведено два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».