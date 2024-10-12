Бывший игрок «Зенита» Билли Бэрон объявил о завершении карьеры в 33 года

33-летний американский защитник Билли Бэрон объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«К сожалению, в прошлом году мне пришлось столкнуться с неприятной стороной этой игры. Это был опыт, который я никому не пожелаю. После того как врачи смогли привести меня в порядок, я боролся, чтобы вернуться лучше, чем прежде. Я чувствовал, что у меня ещё есть несколько хороших лет, но быстро понял, что ошибся. Не так я представлял себе конец карьеры.

Пока я сижу здесь и пишу это, я огорчён шрамами, которые у меня остались, но чрезвычайно благодарен, что прошёл этот путь. От моего дома в Орлеане, штат Нью-Йорк, до Шанхая и всех 35 стран между ними — это было чертовски крутое путешествие. Спасибо «Зениту» и особенно Хави Паскуалю за то, что изменили мой подход к делу», — говорится в сообщении Бэрона в соцсетях.

Билли Бэрон начал профессиональную карьеру в 2014 году, свой дебютный сезон он провёл за литовский «Ритас», после чего выступал за ряд клубов, в том числе за сербскую «Црвену Звезду» и российский «Зенит». В рамках Единой лиги ВТБ Бэрон становился лучшим шестым игроком по итогам сезона-2021/2022, а также несколько раз признавался MVP месяца.