«УНИКС» разгромно победил «Автодор» в матче Единой лиги

Сегодня, 12 октября, на местной площадке «Баскет-холл» в Казани состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой хозяева арены «УНИКС» встречались с саратовским клубом «Автодор». Победу в этом матче одержали баскетболисты «УНИКСа» со счётом 84:54 (29:9; 19:10; 21:21; 15:14).

Лучшим игроком в составе «УНИКСа» стал разыгрывающий Маркос Найт, набравший в матче 19 очков. Он также совершил четыре подбора и сделал две передачи.

В составе «Автодора» отметился игрок, также выступающий на позиции лёгкого форварда, Джамал Джонс, который набрал 19 очков, совершив при этом семь подборов и сделав два перехвата.