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«УНИКС» разгромно победил «Автодор» в матче Единой лиги

«УНИКС» разгромно победил «Автодор» в матче Единой лиги
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Сегодня, 12 октября, на местной площадке «Баскет-холл» в Казани состоялась очередная игра Единой лиги ВТБ, в которой хозяева арены «УНИКС» встречались с саратовским клубом «Автодор». Победу в этом матче одержали баскетболисты «УНИКСа» со счётом 84:54 (29:9; 19:10; 21:21; 15:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 54
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Петенев, Халдеев, Кроуфорд, Кулешов, Яковлев, Сычков, Цыбиков

Лучшим игроком в составе «УНИКСа» стал разыгрывающий Маркос Найт, набравший в матче 19 очков. Он также совершил четыре подбора и сделал две передачи.

В составе «Автодора» отметился игрок, также выступающий на позиции лёгкого форварда, Джамал Джонс, который набрал 19 очков, совершив при этом семь подборов и сделав два перехвата.

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