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Тьяго Сплиттер высказался после поражения «Парижа» от «Олимпии» Этторе Мессины

Тьяго Сплиттер высказался после поражения «Парижа» от «Олимпии» Этторе Мессины
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39-летний тренер БК «Париж» Тьяго Сплиттер рассказал о своих чувствах после поражения его команды от «Олимпии» Милан своего бывшего наставника Этторе Мессины, который тренировал его в 2014-2015 годах в «Сан-Антонио Спёрс».

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
79 : 74
Париж
Париж, Франция
Олимпия: Dimitrijevikj, Бортолани, Козёр, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич, McCormack
Париж: Шортс, Малкольм, Hifi, Уорд, Кавалье, Sy, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Jantunen, Уаттара

«Это была наша вторая игра в Евролиге, и хотя мы снова потерпели неудачу, команда приложила колоссальные усилия.

Я испытываю огромное уважение к Этторе Мессине. Он долгое время был в моей жизни, тренировал меня в Сан-Антонио, а теперь противостоять ему в качестве тренера — это просто сюрреалистично. Мы друзья, и он настоящий гений игры. Я знаю, что когда мне понадобится совет, он найдёт для меня время», — приводит слова Сплиттера Basket News.

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