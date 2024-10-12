Тьяго Сплиттер высказался после поражения «Парижа» от «Олимпии» Этторе Мессины

39-летний тренер БК «Париж» Тьяго Сплиттер рассказал о своих чувствах после поражения его команды от «Олимпии» Милан своего бывшего наставника Этторе Мессины, который тренировал его в 2014-2015 годах в «Сан-Антонио Спёрс».

«Это была наша вторая игра в Евролиге, и хотя мы снова потерпели неудачу, команда приложила колоссальные усилия.

Я испытываю огромное уважение к Этторе Мессине. Он долгое время был в моей жизни, тренировал меня в Сан-Антонио, а теперь противостоять ему в качестве тренера — это просто сюрреалистично. Мы друзья, и он настоящий гений игры. Я знаю, что когда мне понадобится совет, он найдёт для меня время», — приводит слова Сплиттера Basket News.