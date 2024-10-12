Андрей Ведищев раскрыл, какие указания давал игрокам «Локо» по ходу матча с «Самарой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, благодаря каким установкам его игроки смогли одержать победу над «Самарой» со счетом 76:64 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы играли с очень организованным соперником. «Самара» в последних матчах демонстрирует хорошую командную игру и в защите, и в обороне. Я ждал, что это будет сложный матч, и рад, что мы его выиграли.

В течение всего матча я говорил, что мы должны быть более сконцентрированными на подборах, на движении мяча, на пик-н-роллах. Я хотел, чтобы команда сфокусировалась на игре и действовала жёстче. В 4-й четверти переломили ход матча и сыграли так, как должны были с самого начала» — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября примет дома «Уралмаш». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).