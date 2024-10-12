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Форвард «Локо» Айзейя Уэйли рассказал, за счёт чего удалось победить «Самару»

Форвард «Локо» Айзейя Уэйли рассказал, за счёт чего удалось победить «Самару»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Айзейя Уэйли рассказал, за счёт чего удалось переломить ход игры с «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который завершился со счётом 76:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 64
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов

«Самара» очень недооценённая команда. На старте матча они показали нам, с какой интенсивностью надо играть, если мы хотим добиться по итогу сезона тех целей, на которые рассчитываем. Тренер много раз акцентировал на этом внимание, и нам постепенно удалось сконцентрироваться. Как только мы начали соответствовать этому уровню агрессии, как только заиграли с правильной интенсивностью, так ход матча изменился в лучшую для нас сторону», — приводит слова Уэйли пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В сегодняшнем матче Айзейя Уэйли набрал 13 очков, сделал 8 подборов, 3 блок-шота и 2 перехвата.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября примет дома «Уралмаш». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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