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Результаты всех матчей Единой лиги 12 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Единой лиги 12 октября, турнирная таблица
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В субботу, 12 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты матчей Единой лиги 12 октября:

«Астана» – МБА-МАИ — 63:76;
«Енисей» – «Уралмаш» — 66:101;
«Локомотив-Кубань» – «Самара» — 76:64;
УНИКС – «Автодор» — 84:54.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
63 : 76
МБА-МАИ
Москва
Астана: Джонсон - 18, Утоми - 16, Мурзагалиев - 14, Походяев - 5, Смит - 4, Мотовилов - 2, Десятников - 2, Мюррэй Бойлс - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Майдекин
МБА-МАИ: Зубков - 26, Исмаилов - 11, Трушкин - 10, Воронов - 10, Касаткин - 9, Певнев - 4, Коновалов - 3, Белоусов - 2, Минченко - 1, Шейко, Сорокин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 101
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Герасимов - 15, Сандерс - 14, Ведищев - 8, Шлегель - 8, Долинин - 7, Балашов - 4, Перевалов - 3, Сонько - 3, Степанович - 2, Одиноков - 2, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 14, Мартин - 14, Нэльсон - 14, Даглас - 12, Зайцев - 11, Белянков - 11, Писклов - 6, О'Брайант - 6, Новиков - 5, Акрамов - 4, Михеев - 4, Балашов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 64
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Джонсон, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Ищенко, Емченко
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 54
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Петенев, Халдеев, Кроуфорд, Кулешов, Яковлев, Сычков, Цыбиков

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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