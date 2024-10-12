Результаты всех матчей Единой лиги 12 октября, турнирная таблица

В субботу, 12 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 12 октября:
«Астана» – МБА-МАИ — 63:76;
«Енисей» – «Уралмаш» — 66:101;
«Локомотив-Кубань» – «Самара» — 76:64;
УНИКС – «Автодор» — 84:54.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.
- 12 октября 2024
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