Результаты всех матчей Единой лиги 12 октября, турнирная таблица

В субботу, 12 октября состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 12 октября:

«Астана» – МБА-МАИ — 63:76;

«Енисей» – «Уралмаш» — 66:101;

«Локомотив-Кубань» – «Самара» — 76:64;

УНИКС – «Автодор» — 84:54.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.