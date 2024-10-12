Тренер УНИКСа Перасович рассказал о сложностях мотивации игроков в матче с «Автодором»

Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда победила саратовский «Автодор» со счетом 84:54.

«Сегодня УНИКС играл против команды, у которой много травмированных баскетболистов. В связи с этим уже в первой половине матча мы смогли добиться значительного преимущества, что в итоге и решило исход встречи.

Мотивировать игроков, когда команда ведёт с большим отрывом, — нелегко. Во второй части встречи на площадке была практически равная борьба, в отличие от первых двух четвертей.

Мы также испытываем сложности, связанные с травмами. Одной из главных задач на эту игру было внедрить в состав Маркоса Найта, который некоторое время отсутствовал по этой причине», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 15 октября примет дома БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).