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Тренер УНИКСа Перасович рассказал о сложностях мотивации игроков в матче с «Автодором»

Тренер УНИКСа Перасович рассказал о сложностях мотивации игроков в матче с «Автодором»
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Главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда победила саратовский «Автодор» со счетом 84:54.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 54
Автодор
Саратов
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Автодор: Джонс, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Петенев, Халдеев, Кроуфорд, Кулешов, Яковлев, Сычков, Цыбиков

«Сегодня УНИКС играл против команды, у которой много травмированных баскетболистов. В связи с этим уже в первой половине матча мы смогли добиться значительного преимущества, что в итоге и решило исход встречи.

Мотивировать игроков, когда команда ведёт с большим отрывом, — нелегко. Во второй части встречи на площадке была практически равная борьба, в отличие от первых двух четвертей.

Мы также испытываем сложности, связанные с травмами. Одной из главных задач на эту игру было внедрить в состав Маркоса Найта, который некоторое время отсутствовал по этой причине», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 15 октября примет дома БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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