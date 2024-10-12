Чарльз Баркли — о Бронни Джеймсе: он незаконченный продукт

Легендарный 11-кратный участник Матча всех звёзд Чарльз Баркли призвал проявить терпение в отношении Бронни Джеймса, учитывая его первые проблемы, но подчёркивая его потенциал для роста в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я рад, что он просто здоров, и мы все болеем за него, потому что очень уважаем Леброна [Джеймса]. Ему будет нелегко, поскольку у него на спине словно мишень из-за его фамилии.

Будет определённая доля мелкой зависти со стороны людей, которые говорят: «Ты не заслуживаешь играть в НБА, ты не так хорош, как некоторые из других игроков, ты попал туда только благодаря своему отцу».

Я действительно с нетерпением жду его выступлений. Потому что они просто не могут сразу выпустить его туда, ведь он ещё незаконченный продукт. Но это замечательная история. Кажется, мы видели, как «Гриффи» играли в бейсбол, но я не могу вспомнить никого другого — так, чтобы отец и сын вместе играли в профессиональном спорте», — приводит слова Баркли Fadeawayworld.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал, что первая официальная совместная игра Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «озёрниками» на драфте НБА 2024 года, может состояться в первом же матче «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате НБА — 22 октября с «Миннесотой Тимбервулвз».