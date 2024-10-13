«Астана» — МБА-МАИ: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли казахстанская «Астана» и московская МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 76:63 в пользу гостевой команды.
Отметим, что самым результативным в составе победителей стал форвард Андрей Зубков, набравший 26 очков и 13 подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.
Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.
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