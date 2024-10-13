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«Астана» — МБА-МАИ: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Астана» — МБА-МАИ: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли казахстанская «Астана» и московская МБА-МАИ. Игра завершилась со счётом 76:63 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал форвард Андрей Зубков, набравший 26 очков и 13 подборов. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
63 : 76
МБА-МАИ
Москва
Астана: Джонсон - 18, Утоми - 16, Мурзагалиев - 14, Походяев - 5, Смит - 4, Мотовилов - 2, Десятников - 2, Мюррэй Бойлс - 2, Щербак, Айткали, Исаенко, Майдекин
МБА-МАИ: Зубков - 26, Исмаилов - 11, Трушкин - 10, Воронов - 10, Касаткин - 9, Певнев - 4, Коновалов - 3, Белоусов - 2, Минченко - 1, Шейко, Сорокин, Савченко
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