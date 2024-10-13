Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» — «Уралмаш»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Енисей» — «Уралмаш»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра завершилась со счётом 101:66 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самыми результативными в составе победителей стали Стэнли Уиттакер, Джеремайя Мартин и Тайрелл Нэльсон, набравшие по 14 очков каждый. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 101
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Герасимов - 15, Сандерс - 14, Ведищев - 8, Шлегель - 8, Долинин - 7, Балашов - 4, Перевалов - 3, Сонько - 3, Степанович - 2, Одиноков - 2, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 14, Мартин - 14, Нэльсон - 14, Даглас - 12, Зайцев - 11, Белянков - 11, Писклов - 6, О'Брайант - 6, Новиков - 5, Акрамов - 4, Михеев - 4, Балашов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android