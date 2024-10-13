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«Локомотив-Кубань» — «Самара»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» — «Самара»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Самара». Игра завершилась со счётом 76:64 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал защитник Патрик Миллер, набравший 21 очко. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 64
Самара
Самарская область
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Уэйли - 13, Емченко - 13, Джонсон - 9, Кливленд - 8, Квитковских - 5, Мартюк - 3, Ведищев - 2, Ищенко - 2, Темиров, Елатонцев, Узинский
Самара: Адамс - 16, Харрелл - 15, Гудумак - 13, М. Кулагин - 6, Пынько - 4, Карданахишвили - 4, Брукс - 3, Голдырев - 3, Сопин, Чикарев, Попов
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