«Локомотив-Кубань» — «Самара»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Самара». Игра завершилась со счётом 76:64 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал защитник Патрик Миллер, набравший 21 очко. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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