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УНИКС — «Автодор»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

УНИКС — «Автодор»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 12 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли казанский УНИКС и саратовский «Автодор». Игра завершилась со счётом 84:54 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Маркос Найт, набравший 19 очков и отдавший четыре результативные передачи. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
84 : 54
Автодор
Саратов
УНИКС: Найт - 19, Акун-Пёрселл - 13, Тэйлор - 11, Бако - 11, Беленицкий - 9, Рейнольдс - 9, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Илюк - 3, Лопатин - 2, Комолов, Стуленков
Автодор: Джонс - 19, Кроуфорд - 12, Халдеев - 10, Пранаускис - 7, Петенев - 3, Кулешов - 3, Фёдоров, Наумов, Яковлев, Сычков, Цыбиков
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