Названо уникальное достижение Леброна, которого не добивался ни один баскетболист в НБА

Известный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является единственным баскетболистом в истории НБА, который выступал в течение своей карьеры на всех игровых позициях. На это обратил внимание аккаунт Stat Mamba в X (ранее Twitter).

В качестве разыгрывающего защитника Леброн в среднем набирал 25 очков, делал восемь подборов, а также отдавал девять передач. На позиции атакующего защитника Джеймс набирал 21 очко, делал шесть подборов и отдавал шесть передач.

В амплуа лёгкого форварда Леброн набирал 28 очков, делал семь подборов и отдавал семь передач. Играя на позиции тяжёлого форварда, американец набирал 27 очков, делал восемь подборов и отдавал восемь передач. В качестве центрового Леброн набирал 30 очков, делал восемь подборов и отдавал шесть передач.