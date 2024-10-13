«Представьте, когда мне будет 25-26 лет». Эдвардс выступил с категоричным заявлением

23-летний звёздный игрок клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс во время эпизода сериала Starting 5 на Netflix, который записывался по ходу сезона-2023/2024, выступил с предупреждением для североамериканской лиги по поводу своей лучшей формы в будущем.

«Когда ты находишься в своей праймовой форме, то тебе около 26 лет. То, что я делаю сейчас, я делаю в 22. Представьте, когда мне будет 25-26, когда всё это будет идеально? Всё идеально… Пристегнись», — сказал Эдвардс.

Эдвардс — первый номер драфта НБА, прошедшего в 2020 году. До прихода в НБА на студенческом уровне выступал за команду университета Джорджии «Джорджия Бульдогз».

В своём дебютном сезоне не завоевал награду «Новичок сезона», поскольку та досталась разыгрывающему «Шарлотт» Ламело Боллу.

За четыре сезона, проведённых в НБА, Эдвардс дважды становился участником Матча всех звёзд, попал в первую сборную новичков, а в минувшем сезоне во вторую сборную звёзд НБА.