Единая лига: расписание матчей 13 октября

Сегодня, 13 октября, в рамках Единой лиги ВТБ состоится очередная игра, в которой встретятся команды, идущие на втором и третьем местах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня:

17:00 мск — ЦСКА — «Зенит»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Обе команды потерпели по одному поражению в этом сезоне. «Зенит» уступил лидеру чемпионата «Локомотиву-Кубань», а московские армейцы проиграли коллективу из Нижнего Новгорода — «Пари НН».

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.