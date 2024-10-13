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Единая лига: расписание матчей 13 октября

Единая лига: расписание матчей 13 октября
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Сегодня, 13 октября, в рамках Единой лиги ВТБ состоится очередная игра, в которой встретятся команды, идущие на втором и третьем местах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня:

17:00 мск — ЦСКА — «Зенит»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Обе команды потерпели по одному поражению в этом сезоне. «Зенит» уступил лидеру чемпионата «Локомотиву-Кубань», а московские армейцы проиграли коллективу из Нижнего Новгорода — «Пари НН».

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

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