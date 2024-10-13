Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто станет победителем матча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге?

Кто станет победителем матча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге?
Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится встреча между двумя командами, занимающими два места в топ-3 Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. На стадионе «Мегаспорт» в Москве встретятся клубы ЦСКА и «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Петербуржцы занимают второе место в Единой лиге, проведя шесть матчей и уступив лидеру чемпионата «Локомотиву-Кубань». Армейцы провели пять матчей в Единой лиге и идут на третьем месте, проиграв на выезде баскетболистам нижегородского клуба «Пари НН».

В прошлом сезоне ЦСКА стал чемпионом, обыграв в финальной серии казанский УНИКС со счётом 4-1. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Следить за матчем:
Главный матч сезона Единой лиги на данный момент! В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE
Live
Главный матч сезона Единой лиги на данный момент! В Москве сразятся ЦСКА и «Зенит». LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android