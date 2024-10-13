Кто станет победителем матча ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге?

Сегодня, 13 октября, состоится встреча между двумя командами, занимающими два места в топ-3 Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025. На стадионе «Мегаспорт» в Москве встретятся клубы ЦСКА и «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Петербуржцы занимают второе место в Единой лиге, проведя шесть матчей и уступив лидеру чемпионата «Локомотиву-Кубань». Армейцы провели пять матчей в Единой лиге и идут на третьем месте, проиграв на выезде баскетболистам нижегородского клуба «Пари НН».

В прошлом сезоне ЦСКА стал чемпионом, обыграв в финальной серии казанский УНИКС со счётом 4-1. В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).