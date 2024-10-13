Майкл Джордан лично поздравил Винса Картера с избранием в Зал славы баскетбола

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан лично поздравил олимпийского чемпиона в составе сборной США Винса Картера с избранием в Зал славы баскетбола.

Напомним, Винс был выбран на драфте НБА в 1998 году под пятым номером в первом раунде. В североамериканской лиги Картер выступал за такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис», «Сакраменто Кингз» и «Атланта Хоукс».

Профессиональную карьеру Винс завершил в 2020 году. Многими игроками признаётся в качестве величайшего данкера в истории.