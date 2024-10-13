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Энтони Дэвис объяснил, почему Дюрант, а не Леброн или Коби, является его любимым игроком

Энтони Дэвис объяснил, почему Дюрант, а не Леброн или Коби, является его любимым игроком
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Звёздный игрок и чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, почему считает двукратного победителя лиги, выступающего за «Финикс Санз», Кевина Дюранта своим любимым игроком.

«До того как я встретился с Кевином, чувствовал, что он очень крутой, а потом при встрече понял, что мы одинаковые. Всё, что мы хотим сделать, это попасть в корзину. Мы позволяем нашим людям контролировать наши жизни, но мы просто хотим выйти на корт и попасть в это кольцо.

Вот что я понял, когда впервые приблизился к Дюранту. Каждый раз, когда он идёт в спортзал, он хватает мяч и идёт прямо на площадку, прежде чем переодеться, и просто начинает бросать. А потом за пределами корта мы просто расслаблялись», — приводит слова Дэвиса издание Lakers Daily.

Вместе с Дюрантом Дэвис становился олимпийским чемпионом в 2012 и 2024 годах. Сам Дюрант выигрывал ещё две золотые медали Игр в 2016 и 2020 годах.

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