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Фото: легенда НБА Кармело Энтони в форме клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш»

Фото: легенда НБА Кармело Энтони в форме клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд лиги Кармело Энтони посетил матч по американскому футболу в форме клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

Фото: Аккаунт Colorado Buffaloes Football в X (ранее Twitter)

Напомним, Кармело был выбран на драфте НБА в 2003 году под третьим номером в первом раунде. В ходе своей профессиональной карьеры Энтони выступал за такие команды, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Также Кармело является трёхкратным олимпийском чемпионом (2008, 2012, 2016). 22 мая 2023 года американец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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