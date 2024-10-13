Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма — лидер по одному из необычных статистических показателей в прошлом сезоне НБА

Вембаньяма — лидер по одному из необычных статистических показателей в прошлом сезоне НБА
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма является лидером в процентном показателе успешно реализованных трёхочковых бросков с шагом назад в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Процент успешно реализованных трёхочковых бросков лидера «Спёрс» с шагом назад составляет 46,2%.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Виктор принял участие в 71 игре. Французский центровой в среднем за встречу набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи и совершал 3,6 блок-шота.

Ранее известный инсайдер рассказал, сколько килограммов мышечной массы набрал Виктор Вембаньяма.

Материалы по теме
Известный инсайдер рассказал, сколько килограммов мышечной массы набрал Вембаньяма
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android