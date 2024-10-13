Вембаньяма — лидер по одному из необычных статистических показателей в прошлом сезоне НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма является лидером в процентном показателе успешно реализованных трёхочковых бросков с шагом назад в сезоне-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Процент успешно реализованных трёхочковых бросков лидера «Спёрс» с шагом назад составляет 46,2%.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Виктор принял участие в 71 игре. Французский центровой в среднем за встречу набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи и совершал 3,6 блок-шота.

Ранее известный инсайдер рассказал, сколько килограммов мышечной массы набрал Виктор Вембаньяма.