Журналист назвал управленца клуба НБА, которого Леброн уважает, несмотря на конфликты

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс уважает президента «Майами Хит» Пэта Райли.

«Я дорожу своим образованием, полученным за четыре года в Майами. И я знаю, что Леброн дорожит своим образованием, которое он получил от Пэта Райли, даже если эти отношения не сложились хорошо. Но «Майами Хит» великолепен благодаря Райли», — приводит слова Уиндхорста издание Heat Nation.

Леброн выступал в «Майами» с 2010 по 2014 год, воспользовавшись в июне 2014 года опцией в контракте и став неограниченно свободным агентом.