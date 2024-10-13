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Журналист назвал управленца клуба НБА, которого Леброн уважает, несмотря на конфликты

Журналист назвал управленца клуба НБА, которого Леброн уважает, несмотря на конфликты
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что четырёхкратный чемпион НБА, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс уважает президента «Майами Хит» Пэта Райли.

«Я дорожу своим образованием, полученным за четыре года в Майами. И я знаю, что Леброн дорожит своим образованием, которое он получил от Пэта Райли, даже если эти отношения не сложились хорошо. Но «Майами Хит» великолепен благодаря Райли», — приводит слова Уиндхорста издание Heat Nation.

Леброн выступал в «Майами» с 2010 по 2014 год, воспользовавшись в июне 2014 года опцией в контракте и став неограниченно свободным агентом.

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