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Никола Йокич обошёл Расселла и Чемберлена, но уступает Абдул-Джаббару в одной из метрик

Никола Йокич обошёл Расселла и Чемберлена, но уступает Абдул-Джаббару в одной из метрик
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар является лидером по наибольшему количеству отданных передач в позиции центрового в истории североамериканской лиги. На это обратил внимание портал StatMamba.

Топ-4 игрока НБА по наибольшему количеству отданных передач в истории:

1. Карим Абдул-Джаббар («Лос-Анджелес Лейкерс») — 5,660.
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 4,667.
3. Уилт Чемберлен («Лос-Анджелес Лейкерс») — 4,643.
4. Билл Расселл («Бостон Селтикс») — 4,100.

Ранее Шакил О'Нил заявил, что смог бы заблокировать знаменитый бросок крюком Карима Абдул-Джаббара.

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