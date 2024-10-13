Никола Йокич обошёл Расселла и Чемберлена, но уступает Абдул-Джаббару в одной из метрик

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар является лидером по наибольшему количеству отданных передач в позиции центрового в истории североамериканской лиги. На это обратил внимание портал StatMamba.
Топ-4 игрока НБА по наибольшему количеству отданных передач в истории:
1. Карим Абдул-Джаббар («Лос-Анджелес Лейкерс») — 5,660.
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 4,667.
3. Уилт Чемберлен («Лос-Анджелес Лейкерс») — 4,643.
4. Билл Расселл («Бостон Селтикс») — 4,100.
Ранее Шакил О'Нил заявил, что смог бы заблокировать знаменитый бросок крюком Карима Абдул-Джаббара.