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Джимми Батлер: сейчас у меня более чем достаточно денег. Играю в НБА, чтобы побеждать

Джимми Батлер: сейчас у меня более чем достаточно денег. Играю в НБА, чтобы побеждать
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал, что заработок денег не является главным мотиватором для него в текущий момент, и его цель в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключается в том, чтобы побеждать.

«Если быть предельно честным, то, что бы я ни делал сейчас, мне больше не заплатят. Хотя мне плевать на деньги. Сейчас я нахожусь в точке в своей карьере, когда у меня более чем достаточно денег. Я здесь [в НБА] только для того, чтобы побеждать», — приводит слова Джимми портал Hoopshype.

Напомним, в минувшем сезоне НБА американский игрок принял участие в 61 игре. В среднем за встречу он набирал 20,7 очка, делал 5,3 подбора, а также отдавал 5,0 передачи.

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