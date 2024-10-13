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Названы лидеры по количеству удачных слэм-данков среди разыгрывающих в истории НБА

Названы лидеры по количеству удачных слэм-данков среди разыгрывающих в истории НБА
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Издание Clutch Points назвало лидеров по количеству удачных слэм-данков среди всех разыгрывающих в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Слэм-данк — вид реализации броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

Лидеры НБА среди разыгрывающих защитников по количеству данков за всю историю:

1. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 652 данка.
2. Бен Симмонс («Бруклин Нетс») — 511.
3. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 343.
4. Шон Ливингстон (закончил карьеру) — 303.

Регулярный сезон НБА начнётся 22 октября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года. Также НБА планирует второй раз провести внутрисезонный турнир, который в прошлом году выиграл клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч всех звёзд НБА — 2025 пройдёт 16 февраля 2025 года на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско.

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