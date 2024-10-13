Клэй Томпсон — о выступлении за «Даллас»: снова чувствую себя новичком

Новоиспечённый атакующий защитник «Маверикс» Клэй Томпсон ответил, было ли у него волнение в первой игре за «Даллас».

«Не совсем. Это просто в природе человека, когда ты где-то проводишь долгое время. После многих лет пребывания в одном мире ты привыкаешь к окружающей среде. Теперь, находясь здесь, я снова чувствую себя новичком», — приводит слова Клэя портал Hoopshype.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах.

Отметим, что за этот период Томпсон набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.