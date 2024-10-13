Джеди Осман ответил, планирует ли он вернуться в НБА

29-летний турецкий форвард Джеди Осман ответил, планирует ли он вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Я не думаю, что для меня всё кончено, но никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Османа портал Eurohoops.

Напомним, 7 сентября было официально объявлено, что Джеди Осман подписал контракт с греческим клубом «Панатинаикос». В прошлом сезоне Осман играл в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 6,8 очка, делая 2,5 подбора и 1,7 передачи за игру в 72 матчах.

Ранее были названы примечательные свободные агенты, доступные клубам НБА для подписания.