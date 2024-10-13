Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, что будет для его подопечных важным в игре с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч с петербургским «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 13 октября, в 17:00 мск на стадионе «Мегаспорт».

«У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству, и мы упорно трудились, чтобы быть в лучшей форме. Мы проиграли наш предыдущий матч, поэтому в ближайшем очень важно показать самим себе, что мы на самом деле лучше, чем были неделю назад. Надеюсь, наши болельщики заполнят трибуны и окажут нам серьёзную поддержку, потому что в такой игре важен каждый фактор», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

На данный момент действующие чемпионы Единой лиги занимают третье месте, потерпев одно поражение в пяти матчах. На счету «Зенита» шесть проведённых встреч и одно поражение. Петербуржцы идут на втором месте.