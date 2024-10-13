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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, что будет для его подопечных важным в игре с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Пистиолис рассказал, что будет для его подопечных важным в игре с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч с петербургским «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 13 октября, в 17:00 мск на стадионе «Мегаспорт».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
46 : 41
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Рыжов, Жбанов, Вольхин, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству, и мы упорно трудились, чтобы быть в лучшей форме. Мы проиграли наш предыдущий матч, поэтому в ближайшем очень важно показать самим себе, что мы на самом деле лучше, чем были неделю назад. Надеюсь, наши болельщики заполнят трибуны и окажут нам серьёзную поддержку, потому что в такой игре важен каждый фактор», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

На данный момент действующие чемпионы Единой лиги занимают третье месте, потерпев одно поражение в пяти матчах. На счету «Зенита» шесть проведённых встреч и одно поражение. Петербуржцы идут на втором месте.

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