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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Игрок «Зенита» Щербенёв рассказал, что нужно сделать петербуржцам для победы над ЦСКА

Игрок «Зенита» Щербенёв рассказал, что нужно сделать петербуржцам для победы над ЦСКА
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Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ, в котором его клуб встретится с московским ЦСКА на домашнем стадионе армейцев «Мегаспорт». Встреча начнётся сегодня в 17:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
46 : 41
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Рыжов, Жбанов, Вольхин, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Наверное, всё-таки надо будет остановить их лидеров: Аврамович, Тримбл, Уэйр, задняя линия хорошая. Но и у нас, так сказать, есть козыри, поэтому постараемся навязать им свой жёсткий, быстрый баскетбол и за счёт этого победить», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в пяти матчах сезона-2024/2025 одержал четыре победы и занимает вторую строчку.

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