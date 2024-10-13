Игрок «Зенита» Щербенёв рассказал, что нужно сделать петербуржцам для победы над ЦСКА

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ, в котором его клуб встретится с московским ЦСКА на домашнем стадионе армейцев «Мегаспорт». Встреча начнётся сегодня в 17:00 по московскому времени.

«Наверное, всё-таки надо будет остановить их лидеров: Аврамович, Тримбл, Уэйр, задняя линия хорошая. Но и у нас, так сказать, есть козыри, поэтому постараемся навязать им свой жёсткий, быстрый баскетбол и за счёт этого победить», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в пяти матчах сезона-2024/2025 одержал четыре победы и занимает вторую строчку.