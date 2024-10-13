Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис выбыл на три недели из-за травмы

Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис выбыл на три недели из-за травмы
Комментарии

23-летний литовский разыгрывающий «Маккаби» Тель-Авив Рокас Йокубайтис сломал большой палец во время тренировки и, как ожидается, выбыл из игры примерно на три недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошедшим летом Йокубайтис перешёл в «Маккаби» из «Барселоны». В двух матчах Евролиги сезона-2024/2025 он в среднем набирал 6,5 очка, делал 3,0 результативных передач и 2,0 подбора.

Отметим, что проблемы «Маккаби» усугубляет уход Джордана Лойда в «Монако», что сказывается на глубине состава игроков задней линии.

Во вторник «Маккаби» сыграет в рамках Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» (Стамбул). Ранее израильская команда победила АСВЕЛ и уступила БК «Монако».

Материалы по теме
Результаты всех матчей Евролиги 11 октября, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android