Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис выбыл на три недели из-за травмы

23-летний литовский разыгрывающий «Маккаби» Тель-Авив Рокас Йокубайтис сломал большой палец во время тренировки и, как ожидается, выбыл из игры примерно на три недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошедшим летом Йокубайтис перешёл в «Маккаби» из «Барселоны». В двух матчах Евролиги сезона-2024/2025 он в среднем набирал 6,5 очка, делал 3,0 результативных передач и 2,0 подбора.

Отметим, что проблемы «Маккаби» усугубляет уход Джордана Лойда в «Монако», что сказывается на глубине состава игроков задней линии.

Во вторник «Маккаби» сыграет в рамках Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» (Стамбул). Ранее израильская команда победила АСВЕЛ и уступила БК «Монако».