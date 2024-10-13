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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА – Зенит, результат матча 13 октября 2024, счет 83:77, Единая лига

ЦСКА с разницей в шесть очков победил «Зенит» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит» (Санкт-Петербург). Встреча закончилась со счётом 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач.

В следующем туре ЦСКА 20 октября сыграет в Перми с «Пармой». «Зенит» 21 октября сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем».

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