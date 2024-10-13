ЦСКА с разницей в шесть очков победил «Зенит» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит» (Санкт-Петербург). Встреча закончилась со счётом 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал форвард Дуэйн Бэйкон. Он набрал 19 очков, сделал пять подборов и пять передач.

В следующем туре ЦСКА 20 октября сыграет в Перми с «Пармой». «Зенит» 21 октября сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем».