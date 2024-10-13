Результаты игрового дня Единой лиги 13 октября, турнирная таблица

В воскресенье, 13 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день была проведена одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча Единой лиги 13 октября:

ЦСКА — «Зенит» — 83:77.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.