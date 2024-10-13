Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня Единой лиги 13 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 13 октября, турнирная таблица
Комментарии

В воскресенье, 13 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день была проведена одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результат матча Единой лиги 13 октября:

ЦСКА — «Зенит» — 83:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Материалы по теме
ЦСКА с разницей в шесть очков победил «Зенит» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android